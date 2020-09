Hamburg (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche steht die Vorstellung der Ergebnisse der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) durch EZB-Präsidentin Lagarde im Fokus, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Angesichts des zuletzt relativ geringen Umfangs des laufenden Wertpapierkaufprogramms, der fortschreitenden wirtschaftlichen Erholung und der erfolgreichen verbalen Intervention gegen eine stärkere Euro-Aufwertung von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane vor einer Woche bestehe aktuell kein großer Handlungsdruck. Zwar seien die jüngsten Äußerungen des Chefs der US-Notenbank FED Powell expansiv interpretiert worden, daher würden einige Marktbeobachter von der EZB eine weitere Senkung des Einlagenzinses oder eine frühzeitige Aufstockung der Wertpapierkaufprogramme erwarten. Dennoch sei mit konkreten Schritten in dieser Woche noch nicht zu rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...