Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Montag hat die argentinische Regierung den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen mit den Anleihegläubiger bekannt gegeben, so Mauro Toldo von der DekaBank.Demnach hätten nach Angaben des Finanzministers 93,7% der Gläubiger der Umschuldung zugestimmt. Nach mehr als vier Monaten Verhandlungen sei Argentinien damit die Restrukturierung gelungen, die Argentinien Einsparungen in Höhe von mehr als 23 Mrd. USD bis Ende 2024 bringe. Zum Durchbruch dürfte sicherlich die dramatische wirtschaftliche Lage des Landes als Folge der Corona-Pandemie verholfen haben. Denn in diesem Umfeld hätten die Gläubiger die Hoffnung auf eine weitere Verbesserung des Angebots aufgegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...