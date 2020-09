Wien (www.anleihencheck.de) - Der Sentix-Index, erster Konjunkturindex für den Monat September, ist laut gestriger Veröffentlichung für die Eurozone zum fünften Mal in Folge auf -8,0 (von -13,4) Zähler gestiegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Während die Erwartungswerte stabil geblieben seien (20,8), seien die Lagewerte weiter nach oben geklettert, hätten mit -33,0 Zähler aber noch überwiegend im negativen Bereich gelegen. Die rezessiven Tendenzen seien also noch nicht vollständig überwunden. In Deutschland sehe es ähnlich aus wie in der Eurozone. Die Schweiz gehöre zu den konjunkturellen Lichtblicken der Länder, die im Sentix-Konjunkturindex abgebildet seien. Mit +10 Punkten sei die Schwelle zur Expansion bereits überschritten. ...

