Die Photon Energy forciert mit ihrer Sparte Photon Water ihre neue Nanosanierungstechnologie zum Abbau von per- und polyfluorierten Substanzen (PFAS). Die Entwicklungsfortschritte sollen nun im ersten Pilotprojekt verifiziert werden. Heute außerdem in den News: HanseYachts sichert sich neue Gelder zur Stabilisierung des operativen Geschäftsbetriebs und Behrens werkelt an Refinanzierungskonzept. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...