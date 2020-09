Citroen will mit dem Ami die urbane Mobilität umkrempeln. Das kleine Elektrofahrzeug kostet nur um die 7.000 Euro und kann sogar von 16-Jährigen gefahren werden. Eine Testfahrt durch Berlin Der Ami kann als eine Art Gegenentwurf zu den seit Jahren angesagten riesigen SUV verstanden werden, die die Städte verstopfen, teils kaum mehr ins Parkhaus passen und eher in die Wildnis statt in die Stadt gehören. Denn das E-Autochen des französischen Herstellers, das auf dem 2019 vorgestellten Konzeptauto Ami One basiert, passt in jede Parklücke und ist sogar noch kleiner als der schon ...

