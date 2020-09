Musik fungiert als kultureller Botschafter. Sie ist eine universelle Sprache. Gerade in der Zeit der Pandemie gab sie Ausgleich, Ruhe und ein Refugium. Doch das Gros der Unterhaltungsbranche selbst hatte in den vergangenen Monaten das Nachsehen. Dazu zählen die deutschen Unternehmen Eventim und DEAG Deutsche Entertainment, die Markus Frohmader im Smart Investor näher beleuchtet. "The Show must go ...

Den vollständigen Artikel lesen ...