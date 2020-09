Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Juli legte die deutsche Industrieproduktion gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent zu, nachdem sie im Juni noch um 8,9 Prozent im Vormonatsvergleich gewachsen war, so die Analysten von Postbank Research.Damit lägen die neuesten Daten nicht nur unter den Erwartungen - sie würden auch andeuten, dass die europäische Konjunkturerholung an Dynamik verliere. Dies dürfte die europäischen Währungshüter auf der EZB-Sitzung am Donnerstag jedoch weniger beschäftigen als eine mögliche inflationsdämpfende Wirkung der aktuellen Euro-Stärke. Die Hürde für geldpolitische Maßnahmen zur Eindämmung der Euro-Aufwertung dürfte aber hoch sein, da die EZB ihre Geldpolitik bisher nie gelockert habe, wenn diese Stärke überwiegend verbesserte Wirtschaftsaussichten widergespiegelt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...