Man muss nicht nur auf die deutschen Konjunkturdaten schauen, um zu sehen: Sie verbessern sich - aber bleiben häufig unter den Erwartungen. Und doch können Staaten sich günstiger verschulden. Die zweite finanzielle Repression ist eingeläutet. Mit welchen Folgen? Fragen an Hans-Jörg Naumer, AGI: Wie beurteilen Sie Risikobereitschaft und Realität der durchwachsenen Konjunkturdaten? Was hat die zweite finanzielle Repression für Folgen? Was heißt das für den Börsenherbst?