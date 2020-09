Berlin (ots) - Der Komiker Michael "Bully" Herbig wird beim Großen Kleinkunstfestival 2020 mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet, Johann König erhält den Berlin-Preis. Das Festival feiert in diesem Jahr sein 20. Jubiläum. Die Auszeichnungen, die das Große Kleinkunstfestival vergibt, gehören zu den wichtigsten Preisen für Kabarett, Comedy und Varieté in Deutschland.Das rbb Fernsehen überträgt die hochkarätig besetzte Jubiläumsshow am Samstag, 12. September 2020, ab 20.15 Uhr live aus dem Berliner Kabarett-Theater "Die Wühlmäuse".Stars aus der Szene - darunter Johann König, Atze Schröder oder Michael Mittermeier - treffen beim Großen Kleinkunstfestival 2020 auf fünf Künstlerinnen und Künstler, die sich dem Wettbewerb um die begehrten "Mäuse-Trophäen" stellen. Das sind in diesem Jahr Friedemann Weise, Miss Allie, Tutty Tran, Torsten Schlosser und Archie Clapp - eine vielversprechende Mischung. In den vergangenen Jahren hatten heutige Comedy-Größen wie Mario Barth, Kurt Krömer oder Torsten Sträter auf dem Festival ihren Durchbruch.Schirmherr Dieter Hallervorden wird auch 2020 die Preise an die Gewinnerinnen und Gewinner überreichen und selbst auftreten. Kabarettist und Moderator Dieter Nuhr führt durch den Abend.Pressekontakt:Presseanfragen:rbb Presse & InformationElisabeth Schwiontekrbb-presseteam@rbb-online.dePublikumsanfragen:service-redaktion@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 21 71Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4700706