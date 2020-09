Märkte um 12: DAX fällt unter 13.000 Punkte - Große Sorgen bei der Lufthansa

Der DAX kann am Dienstagmittag trotz guter Konjunkturdaten nicht an die starke Vortagesperformance anknüpfen und fällt wieder unter die 13.000er-Marke. Die deutschen Exporte haben im Juli den dritten Monat in Folge zugelegt. Die Ausfuhren verbesserten sich um 4,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag bekanntgab. Damit setzt sich die Erholung der deutschen Wirtschaft weiter fort.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,8% 12.991 MDAX -1,2% 27.250 TecDAX -1,6% 3.027 SDAX -0,7% 12.339 Euro Stoxx 50 -0,8% 3.287

Am Dienstagmittag standen im DAX acht Gewinnern 22 Verlierer gegenüber. Der mit Abstand stärkste Verlierer war die Aktie von Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Für den Kurs geht es zeitweise rund drei Prozent nach unten.

