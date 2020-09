Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Water führt In-situ-Sanierungstechnologie zur Reinigung von PFAS-Kontaminationen ein

- Die Markteinführung folgt aufgrund erheblichen Fortschritten in Forschung und Entwicklung beim Einsatz der Technologie, mit vielversprechenden Ergebnissen zum Abbau von PFAS.

- PFAS sind eine Gruppe von Chemikalien, die zur Herstellung verschiedener Industrie- und Haushaltsprodukte verwendet werden und sich weltweit in Erdreich, Grundwasser und anderen Gewässern angesammelt haben.

- Die PFAS-Kontamination ist in Nordamerika und Australien zu einem Gegenstand erheblicher öffentlicher Besorgnis und Aufmerksamkeit geworden, und auch die Europäische Union beginnt, sich mit dem Problem zu befassen.

Photon Energy N.V. (WSE: PEN, die 'Gruppe" oder das 'Unternehmen") gibt bekannt, dass sie in ihrer Sparte Photon Water, wesentliche Fortschritte in ihren Forschungs- und Entwicklungsbemühungen in Bezug auf ihre zum Patent angemeldete Nanosanierungstechnologie erzielt hat. Die Technologie wurde bereits an mehreren kontaminierten Standorten auf internationaler Ebene eingesetzt und ermutigende Ergebnisse beim Abbau von per- und polyfluorierten Substanzen (PFAS) erreicht.

PFAS sind weltweit aufkommende Schadstoffe mit ungewissen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt. PFAS-Verbindungen werden seit den 1950er Jahren kommerziell hergestellt und ...

