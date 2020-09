In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe mit variabler Verzinsung (aktuell 7,00% p.a.) des Technologieunternehmens CentralNic Group plc (WKN A2R3GC) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Die Verwaltung von Internet-Domains und der Service in diesem Kontext sei ein bedeutsamer Markt mit einem jährlichen Volumen von ca. 30 Mrd. US-Dollar. Gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie zeige sich die große Bedeutung der Online-Kommunikation, so die Analysten in ihrem Fazit. Das Geschäftskonzept von CentralNic sei für diese Situationen besonders gut aufgestellt. Wenn sich die beabsichtigten Synergieeffekte der Unternehmenserwerbe einstellen, seien in Zukunft auch ordentliche positive Jahresüberschüsse zu erwarten, so die KFM-Analysten, die insgesamt 3,5 Sterne vergeben.

Hinweis: Die Anleihe befindet sich seit April im Portfolio des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS.

CentralNic-Anleihe 2019/23

ANLEIHE CHECK: Die im Juli 2019 emittierte Mittelstandsanleihe der CentralNic Group plc ist variabel mit dem 3-Monats-Euribor plus 7,00% p.a. verzinst. Notiert der 3-Monats-Euribor wie aktuell negativ, so wird dieser mit 0,00% angesetzt. Das bedeutet auf aktueller Basis einen Zinskupon von 7,00% p.a. Die Zinszahlungstermine sind vierteljährlich am 03.10., 03.01., 03.04. und 03.07. Die Anleihe ist endfällig am 03.07.2023. Im Rahmen der Emission wurden 50 Mio. Euro mit einer Stückelung von ...

