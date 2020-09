Tesla wird nicht in den Aktienindex S&P 500 aufgenommen, wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices am Freitag mitteilte.Am Kapitalmarkt hatten viele damit gerechnet, dass der Elektroautobauer den Sprung in den S&P 500 schafft. Nachbörslich schickten enttäuschte Investoren die Aktie bereits am Freitag auf Talfahrt. Auch am Dienstag geht es nach dem langen Wochenende an der NASDAQ vorbörslich um zeitweise um 10,85 Prozent auf 372,42 US-Dollar runter. Die Tesla-Aktie sei "zuletzt stark ...

