Vancouver (British Columbia), 8. September 2020. EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX, TSX Venture: EMX) ("EMX" oder das "Unternehmen") freut sich, die Unterzeichnung eines Explorations- und Optionsabkommens (das "Abkommen") für das Projekt Queensland Gold im Nordosten von Australien (das "Projekt") mit Many Peaks Gold Pty. Ltd. ("MPL"), einem privaten australischen Unternehmen, bekannt zu geben. Das Abkommen bietet EMX Barmittel, Betriebsinvestitionen, jährliche Lizenzgebühren-Vorauszahlungen, NSR-Lizenzgebühren in Höhe von 2,5 Prozent am Projekt sowie andere Vergütungen. Das Projekt Queensland Gold beherbergt mehrere Arten von Gold- und Kupfermineralisierungen, einschließlich wichtiger intrusionsbezogener Goldziele, die Mitte der 1990er Jahre nur teilweise erkundet wurden.

Das Projekt befindet sich in der Provinz Yarrol in der Tasman Orogenic Zone, die bedeutsame Goldminen und Lagerstätten beherbergt, einschließlich Cracow, Mount Morgan und Mount Rawdon (siehe Abbildung 1). Das Konzessionsgebiet Queensland Gold umfasst ein 46.400 Hektar großes Gebiet, das historische Goldminen, Goldvorkommen, mittels Bohrungen definierte Zonen mit Goldmineralisierungen sowie mehrere unerprobte geochemische Goldanomalien umfasst, auf die historische Datensätze hinweisen.

Die Unterzeichnung des Abkommens mit MPL stellt ein weiteres Beispiel für den Aspekt der Generierung von Lizenzgebühren im Geschäftsmodell von EMX dar, bei dem ein Projekt, das das Unternehmen während der regionalen Erkundungsarbeiten erworben hat, mithilfe des technischen Teams von EMX im Land vorangetrieben und dann für Produktionsvorauszahlungen, Betriebsinvestitionen und eine einbehaltene Lizenzgebühr im Rahmen einer Partnerschaft weiterentwickelt wird. EMX freut sich auf eine enge Zusammenarbeit mit MPL, um das Projekt weiter voranzutreiben.

Die Handelsbedingungen im Überblick. Im Rahmen des Abkommens kann MPL während des einjährigen Optionszeitraums gemäß den unten zusammengefassten Bedingungen eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt Queensland Gold erwerben (alle Dollarbeträge sind in australischen Dollar, sofern nicht anders angegeben):

- Nach der Unterzeichnung des Abkommens wird MPL an EMX 65.000 Dollar in bar bezahlen.

- Innerhalb des einjährigen Optionszeitraums muss MPL Betriebsinvestitionen in Höhe von mindestens 500.000 Dollar in Form von Ausgaben erfüllen und das Projekt in gutem Zustand halten.

- Am ersten Jahrestag des Abkommens muss MPL an EMX 235.000 Dollar in bar oder, sofern MPL eine Börsennotierung erreicht hat, jene Anzahl von Stammaktien von MPL mit gleichem Wert emittieren.

- Nach der erfolgreichen Erfüllung der Optionsbedingungen von MPL für ein 100-Prozent-Earn-in wird EMX eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2,5 Prozent einbehalten und das Projekt wird an MPL übertragen.

Nach dem Earn-in und am oder vor dem dritten Jahrestag des Abkommens wird MPL eine Zahlung in Höhe von 500.000 Dollar in bar oder in Form von Aktien von MPL an EMX leisten. Darüber hinaus sind bis zum dritten Jahrestag Explorationsausgaben in Höhe von 2.000.000 Dollar erforderlich, sodass sich die gesamten Betriebsinvestitionen auf 2.500.000 Dollar belaufen.

EMX wird auch jährliche Lizenzgebühren-Vorauszahlungen (Annual Advance Royalty, "AAR") erhalten, beginnend mit dem vierten Jahrestag des Abkommens, wie unten beschrieben.

- Bis zur Definierung einer ersten Ressource für das Projekt gemäß den JORC-Meldeanforderungen werden sich die AAR-Zahlungen an EMX auf 30 Unzen in Form von Goldbarren bzw. dem Barwert belaufen.

- Wenn eine erste JORC-Ressource abgeschlossen wird, die weniger als 1,5 Millionen Unzen Gold in der gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Kategorie zusammen definiert, werden sich die AAR-Zahlungen an EMX auf 50 Unzen in Form von Goldbarren oder dem Barwert belaufen.

- Wenn eine erste JORC-konforme Ressource abgeschlossen wird, die mehr als 1,5 Millionen Unzen Gold in der gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Kategorie zusammen definiert, werden sich die AAR-Zahlungen an EMX auf 65 Unzen Gold oder dem Barwert belaufen.

MPL wird die Option haben, bis spätestens zum fünften Jahrestag des Abkommens 0,5 Prozent der Lizenzgebühr für 1.000 Unzen Gold oder den entsprechenden Barwert zu erwerben.

Das Projekt im Überblick. Queensland Gold stellt in puncto Fläche eines der größten Projekte von EMX dar und umfasst mehrere Explorationsziele mit unterschiedlichen Mineralisierungsarten, die intrusionsbedingte Gold-, Skarn-, Erzgang- sowie eine in Sediment enthaltene Kupfermineralisierung beherbergen. Viele der Explorationsziele stehen mit Reihen von Vulkan- und Intrusionsgestein aus dem Perm bzw. der Trias in Zusammenhang (siehe Abbildung 2). Die Art der Mineralisierung ähnelt jener der nahe gelegenen Goldmine Mount Rawdon, die von Evolution Mining Ltd. betrieben wird, und des Goldprojekts Triumph von Metal Bank Ltd. Diese Region Australiens ist für ihre intrusionsbezogenen Goldsysteme ("IRGS") bekannt, bei denen es sich um ein relativ neues Lagerstättenmodell handelt, das bei historischen Explorationsprogrammen für gewöhnlich übersehen wurde.

Der Schwerpunkt der bisherigen Arbeiten von EMX lag auf Neuinterpretationen der historischen Datensätze und der Integration kürzlich erfasster geochemischer und geophysikalischer Daten (siehe Pressemitteilung von EMX vom 27. August 2019). Diese Arbeiten dienten der Generierung mehrerer neuer Explorationsziele beim Projekt.

Historische Explorations- und Abbauarbeiten. Das Projekt Queensland Gold ist seit über einem Jahrhundert Schauplatz historischer Abbau- und Explorationsarbeiten. Mitte der 1990er Jahre wurde das Golderkundungsgebiet Boggy Creek von CRA Exploration und North Ltd. (beide sind Vorgängerunternehmen des heutigen Rio Tinto Exploration Pty. Limited ("RTZ")) erkundet. Die Arbeiten beinhalteten IP-Untersuchungen und Bohrungen, die vier Diamantbohrlöcher (Präfix "DD") und 17 RC-Bohrlöcher (Präfix "RC") in Gebieten mit zutage tretender Goldmineralisierung umfassten. Zahlreiche der historischen Bohrlöcher durchschnitten lange Abschnitte (über 25 Meter) von Goldmineralisierungen, die mit Quarzerzgang-Stockworks in rhyolitisch-dazitischen Intrusionen in Zusammenhang stehen, die für IRGS charakteristisch sind. Mehrere Bohrlöcher endeten in einer Mineralisierung, einschließlich RC93CH3, das über seine gesamte Länge von 94 Metern mit durchschnittlich 0,49 Gramm Gold pro Tonne mineralisiert war, und DD93CH10, das über 66 Meter (59 bis 125 Meter) durchschnittlich 0,47 Gramm Gold pro Tonne ergab.[i] Zum Vergleich: Der Durchschnittsgehalt der aktuellen Reserven (geprüft und wahrscheinlich) bei der nahe gelegenen Mine Mt. Rawdon beläuft sich auf 0,68 Gramm Gold pro Tonne.[ii]

Was die historische Produktion betrifft, so wurde 1891 bei Monal Creek Gold entdeckt, was zur Erschließung der Monal Goldfields im nordwestlichen Teil der Konzession von EMX führte. Dieses Gebiet ist von historischen Schächten, Stollen, Abraumhalden und Verarbeitungsstandorten geprägt, wo die Goldmineralisierung in mehreren parallelen Quarzerzgängen vorkam. Acht Erzganglagerstätten wurden entdeckt und abgebaut, wobei sich die Goldmineralisierung über mehrere Kilometer entlang des Streichens zu erstrecken scheint. Aus den verfügbaren Aufzeichnungen der historischen Produktion (1892 bis 1930er Jahre) geht hervor, dass der Gehalt des von den Mühlen verarbeiteten Materials durchschnittlich im Bereich von 24 bis 37 Gramm Gold pro Tonne lag.[iii] Anhand von Feldbeobachtungen und historischen Kartierungen erstrecken sich zwischen den großen Erzganglagerstätten bei Monal Zonen mit sulfidreichen Alterationen und Erzgängen. Es sind jedoch weitere Arbeiten erforderlich, um die Verteilung der Mineralisierung im Gebiet der historischen Minen besser zu verstehen, zumal es Hinweise darauf gibt, dass zwischen den hochgradigeren Erzganglagerstätten niedriggradigeres Material vorhanden ist. EMX erachtet dies als ein vorrangiges Zielkonzept für weitere Explorationsarbeiten und Bohrungen.

Anmerkungen zu Explorationsergebnissen und nahe gelegenen Minen und Lagerstätten. Die geochemischen Erkundungsprobennahmen und geophysikalischen Untersuchungen von EMX wurden in Übereinstimmung mit den CIM Best Practice Guidelines durchgeführt. EMX hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Bohrergebnisse oder Produktionsdaten des Projekts zu verifizieren, hält diese Informationen jedoch für zuverlässig und relevant.

Verweise auf nahe gelegene Minen und analoge Lagerstätten liefern den geologischen Kontext für das Projekt von EMX, sind jedoch nicht zwangsläufig ein Hinweis darauf, dass das Projekt von EMX eine ähnliche Mineralisierung beherbergt.

Dr. Eric P. Jensen, CPG, ein Mitarbeiter des Unternehmens, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die Bekanntmachung der Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Abb. 1: Standortkarte des Projekts Queensland Gold und der historischen Minenproduktion

Die historische Produktion bei Cracow beläuft sich seit 2004 auf insgesamt 1,4 Millionen Unzen Gold und bei Mt. Rawdon seit 2011 auf 1,8 Millionen Unzen Gold.[iv] Die historische Produktion bei Mount Morgan beläuft sich auf insgesamt 7,6 Millionen Unzen Gold und 0,4 Millionen Tonnen Kupfer.[v]

Abb. 2: Geologische Karte des Projekts Queensland Gold

Das Projekt umfasst ein Gebiet mit Goldvorkommen und -erkundungsgebieten, historischen Minen und Bohrungen sowie unerprobten Goldanomalien.

