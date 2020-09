Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Corona-Pandemie hat in der türkischen Wirtschaft tiefe Spuren hinterlassen, so Janis Hübner von der DekaBank.Das Bruttoinlandsprodukt sei im zweiten Quartal um 11,0% gegenüber dem Vorquartal und um 9,9% gegenüber dem Vorjahresquartal gefallen. Obwohl die Anzahl der täglichen Neuansteckungen weiter steige (zuletzt etwa 1.500), halte die Erholung der Wirtschaft an. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei im August zwar von 56,9 auf 54,3 Punkte gefallen, doch er sei damit deutlich über der Expansionsmarke von 50 Punkten geblieben. Massive Unterstützung erhalte die Wirtschaft von der starken Ausweitung der Kreditvergabe um zuletzt 37,1% yoy. Diese starke Kreditausweitung sei neben dem Einbruch im Tourismussektor allerdings auch ein wichtiger Treiber für die Ausweitung des Leistungsbilanzdefizits gewesen: Habe die Leistungsbilanz 2019 noch einen Überschuss von knapp 9 Mrd. US-Dollar ausgewiesen, habe das Defizit in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres bei fast 20 Mrd. US-Dollar gelegen. ...

