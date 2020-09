Vancouver, British Columbia, Kanada - 8. September 2020 - Freeman Gold Corp. (CSE:FMAN) (FWB:3WU) ("Freeman" oder das "Unternehmen") gibt erfreut bekannt, dass es von Yamana Gold Inc. (TSX:YRI) ("Yamana") ein Back-in-Recht (das "Back-in-Right") über Freemans Projekt Lemhi erworben und gelöscht hat. Dafür wird das Unternehmen 4.035.273 Stammaktien von Freeman an Yamana ausgeben (die "Transaktion"). Das sind 5% von Freemans ausgegebenen und ausstehenden Aktien.

Will Randall, President & CEO, sagte: "Wir freuen uns über Yamana als 5-prozentigen strategischen Aktieninhaber. Wenn ein wichtiger Goldproduzent von Yamanas Kaliber eine deutliche Position in unserem Unternehmen bezieht, ist das ein großer Vertrauensbeweis in das Projekt und das Team, das wir zusammengestellt haben. Wir hoffen, in den nächsten Monaten und Jahren zusammenarbeiten zu können. Durch die Transaktion werden die bestehenden Back-in-Vereinbarungen auf fünf unserer patentierten Claims zurückgenommen, was einen großen Schritt für die Risikominderung des Projekts Lemhi darstellt. Für das Projekt gibt es jetzt keine Back-in-Rechte mehr."

Einzelheiten zur Transaktion

Freeman und Yamana sind einen Kaufvertrag eingegangen, laut dem Yamana der Übertragung, Beendigung und Löschung der Back-in-Rechte zugestimmt hat. Dafür hat Freeman an Yamana 4.035.273 Stammaktien des Unternehmens (die "Vergütungsaktien") ausgegeben, was 5% von Freemans ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht. Die Vergütungsaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß anwendbarer Wertpapiergesetze. Außerdem hat sich Yamana, um einen geordneten Markt für die Freeman-Aktien sicherzustellen, dazu verpflichtet, für einen Zeitraum von entweder (a) einem Jahr oder (b) dem Datum, an dem Yamana weniger als 2% der ausstehenden Freeman-Aktien besitzt - je nachdem, was von beidem früher eintritt - innerhalb von 30 Tagen keine Anteile zu verkaufen oder zu übertragen, die mehr als 1% der ausstehenden Freeman-Aktien umfassen, ohne Freeman rechtzeitig darüber in Kenntnis zu setzen und fünf Arbeitstage Zeit dafür zu haben, einen Käufer für solche Aktien zu finden.

Im Anschluss an die Transaktion wird das Unternehmen Vermittlungsgebühren in Höhe von 260.000 Stammaktien des Unternehmens zahlen.

Über Yamana

Yamana ist ein kanadischer Edelmetallproduzent mit erheblicher Gold- und Silberproduktion, Konzessionsgebieten in der Erschließungsphase, Explorations-Liegenschaften und Landbesitz auf dem gesamten amerikanischen Kontinent, darunter Kanada, Brasilien, Chile und Argentinien. Auf diese Grundlage möchte Yamana aufbauen. Dafür erweitert und optimiert es seine bestehenden, in Betrieb seienden Minen, erschließt neue Minen, bringt seine Explorationslizenzgebiete voran und zieht manchmal auch andere Konsolidierungsmöglichkeiten mit primärem Fokus auf Amerika in Betracht.

Über das Unternehmen

Freeman Gold Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erschließung seines unternehmenseigenen Goldkonzessionsgebiets Lemhi liegt. Das Projekt Lemhi erstreckt sich über eine Grundfläche von 30 Quadratkilometer und birgt beachtliches Bergbaupotenzial. Bei der Mineralisierung im Projekt Lemhi handelt es sich im Wesentlichen um eine Goldoxidmineralisierung in geringer Tiefe, die bereits von mehr als 355 Bohrlöchern exploriert wurde und in der Tiefe bzw. entlang des Streichens sowie in den meisten Richtungen nach wie vor offen ist. Das Unternehmen arbeitet im Anschluss an die Erschließung von Brachflächen und Neuland an einer Risikominimierung für das Projekt und erstellt eine erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung. Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Dean Besserer, P. Geol., VP Eploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Für das Unternehmen:

William Randall, President & CEO of Freeman Gold

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.freemangoldcorp.com oder über Herrn Ken Cotiamco unter der Rufnummer 604-687-7130 oder per E-Mail an ken@freemangoldcorp.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die Aussagen in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens beinhalten, aber nicht auf diese beschränkt sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potentiell" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Informationen reflektieren die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und sind Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterworfen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

