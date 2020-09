DJ Oliver Marinkovic wird neuer Verkaufsleiter der Auto AG Truck - Wechsel in der erweiterten Geschäftsleitung

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Rothenburg (pts025/08.09.2020/13:00) - Per 1. Oktober 2020 übernimmt Oliver Marinkovic (37) die Stelle als neuer Verkaufsleiter der Auto AG Truck. Er tritt die Nachfolge von Hansueli Dorer an, der im Rahmen der ordentlichen Pensionierung das Unternehmen verlassen wird.

Oliver Marinkovic ist ein ausgewiesener Kenner der Nutzfahrzeugbranche und verfügt über langjährige Erfahrung im Vertrieb und Business Development bei namhaften Herstellern. Bisher war Oliver Marinkovic in leitender Stellung als Direktor bei Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge Milano S.p.A. in Mailand tätig und verantwortete in dieser Funktion das Geschäft aller Nutzfahrzeugbetriebe in und um die italienische Metropole. Der Nutzfahrzeugprofi ist für die neue Herausforderung bei der Auto AG Truck wieder in die Deutschschweiz zurückgekehrt und hat mit seiner Familie seinen Wohnsitz im aargauischen Baden bezogen.

Die Auto AG Truck erhält mit Oliver Marinkovic einen sprachgewandten und führungserprobten Verkaufsleiter mit grosser Expertise im europäischen Nutzfahrzeughandel. Marc Ziegler, CEO der Auto AG Group, freut sich über die Verstärkung im Kader: "Oliver Marinkovic wird uns in der weiteren Expansion und Entwicklung in allen Landesteilen hervorragend unterstützen können. Mit diesem wichtigen Schritt wollen wir unsere Vertriebsorganisation ausbauen und unsere Leaderposition festigen."

Die Auto AG Truck ist derzeit an den acht Standorten Rothenburg LU, Schönbühl BE, Uetendorf BE, Weiningen ZH, Staad SG, Gossau SG, Müllheim TG und Mezzovico TI vertreten. Das Angebot umfasst leichte und schwere Nutzfahrzeuge der Marken IVECO, Fiat Professional, Saic und MAN.

Weitere Auskünfte: Marc Ziegler CEO Auto AG Group Tel.: 041 289 33 00 E-Mail: marc.ziegler@autoag.ch

Auto AG Truck Die Auto AG Truck ist ein Unternehmen der Auto AG Group mit Sitz in Rothenburg LU. Mit dem umfassenden Nutzfahrzeugangebot der Marken IVECO, Fiat Professional, MAN und Saic halten wir für jedes Transportbedürfnis die passende Lösung bereit und bieten zusammen mit unserer Schwesterfirma GESER Fahrzeugbau AG Gesamtlösungen aus einer Hand. Im Bereich Unterhalt werden sämtliche Werkstattleistungen für heutige und zukünftige Antriebstechnologien wie etwa Wasserstoff, Gas und Elektro durchgeführt.

Auto AG Group Die Auto AG Group blickt auf eine über 100-jährige Erfolgsgeschichte in den Geschäftsbereichen öffentlicher Verkehr, Nutzfahrzeugverkauf und -service sowie Fahrzeugbau zurück. Einst gestartet mit dem Busbetrieb, hat sich die Gruppe mit über 400 Mitarbeitenden an neun Standorten zu einer etablierten und wichtigen Komplettdienstleisterin im Schweizer Nutzfahrzeug- und Transportgewerbe entwickelt. Die Holding umfasst die operativen Unternehmen Auto AG Rothenburg, Auto AG Bus, Auto AG Truck, Auto AG Rental und Geser Fahrzeugbau AG.

(Ende)

Aussender: Stockerdirect AG Ansprechpartner: Beni Stocker Tel.: +41 41 340 75 66 E-Mail: b.stocker@stockerdirect.ch Website: www.stockerdirect.ch

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200908025 ]

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2020 07:01 ET (11:01 GMT)