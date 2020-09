Toronto (Ontario), 8. September 2020 - Drone Delivery Canada Corp. (TSX-V: FLT, OTC: TAKOF, Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) ("DDC" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Manish Arora zum Chief Financial Officer ("CFO") des Unternehmens per 8. September 2020 bekannt zu geben.

Herr Arora kam im August 2019 als Corporate Controller zu DDC und bewies in dieser Funktion seine Fähigkeit der erfolgreichen Leitung des Tagesgeschäfts in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung, Berichterstattung öffentlicher Unternehmen und Lieferkettenaktivitäten. Zuvor fungierte er als Corporate Controller von Cardinal Health Canada, nachdem er Erfahrungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie bei Vector Aerospace sowie in der Automobilindustrie bei Martinrea International und Magna Powertrain gesammelt hatte. Herr Arora verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzberichterstattung öffentlicher Unternehmen, IFRS, U.S. GAAP, Buchhaltung, Steuern, Finanzplanung und -analyse, Kassenstand und der Implementierung von ERP-Systemen in mittleren bis großen Unternehmen. Er leitete die jüngste Implementierung des umfassenden Finanzmanagementsystems Oracle NetSuite innerhalb des Unternehmens. Er schloss sein Studium mit einem Bachelor of Commerce-Diplom ab und ist seit dem Jahr 2008 ein Chartered Professional Accountant ("CPA", "CMA").

"Mit der Ernennung von Herrn Arora zum CFO und der erfolgreich abgeschlossenen Implementierung von Oracle NetSuite bringen wir die Finanz- und Buchhaltungsfunktionen, die zuvor ausgelagert waren, zur Gänze in unser Haus. Dies ist ein natürlicher Fortschritt für das Unternehmen, da wir reifer werden und nun vollständig kommerziell arbeiten und Umsätze generieren. Herr Arora hat als Corporate Controller bei DDC außergewöhnliche Erfolge verzeichnet und bringt hervorragende Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an Erfahrung mit, um die zukünftigen Finanz- und Buchhaltungsfunktionen zu erfüllen", sagte Michael Zahra, President und CEO von DDC.

"Wir möchten Robert Suttie von Marrelli Support Services Inc. unseren Dank für seine langjährigen Dienste und sein Engagement für das Unternehmen aussprechen", sagte Herr Zahra über den scheidenden CFO Robert Suttie. Das Unternehmen plant, mit Herrn Suttie während des gesamten Übergangsprozesses eine bedarfsorientierte Beratungsbeziehung aufrechtzuerhalten.

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen weltweit als "Software as a Service"-(SaaS) -Modell zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ oder ABB.F gehandelt werden.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig Die Parteien sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

