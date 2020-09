DJ Brinkhaus pocht auf europäische Antwort auf Nawalny-Anschlag

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat die Diskussion in Deutschland über einen Baustopp für die Erdgaspipeline Nord Stream 2 als Reaktion auf den Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny kritisiert und gefordert, Beschlüsse darüber auf europäischer Ebene zu treffen. "Ich wundere mich manchmal, dass wir hier in Deutschland wieder einmal nur über uns und unsere Reaktion diskutieren", sagte er in Berlin. "Insofern halte ich es für richtig, das auf eine europäische Ebene zu ziehen."

Wenn sich jedes europäische Land selber angucke, wo es Beziehungen zu Russland habe und was es da mache, dann werde dies "nicht hilfreich sein", warnte Brinkhaus vor einer Sitzung seiner Fraktion. Man werde dies deshalb zusammen mit den Partnern besprechen. Man werde eine europäische Antwort finden und "im Rahmen der europäischen Antwort dann herausfinden müssen, was entsprechend angemessen ist". Dies sei auch ein Test, "ob wir es schaffen, als Europäerinnen und Europäer zusammenzuhalten", betonte der Fraktionschef.

September 08, 2020 07:37 ET (11:37 GMT)

