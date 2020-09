Übergeordnet schwankt das Papier der Deutschen Bank seit Ende 2018 zwischen den Kursmarken von 4,44 auf der Unterseite und 10,37 Euro grob seitwärts. Nachdem zwischen März und Anfang Juni eine Aufwärtsbewegung an 9,19 Euro vollzogen werden konnte, wurde gleiches Niveau noch einmal Ende Juli erreicht, anschließend drehte die Aktie der Deutschen Bank wieder zur Unterseite ab. Das dadurch hinterlassene Doppelhoch in diesem Bereich könnte für eine mittelfristige Trendwende stehen, der aktuelle Aufwärtstrend in Form einer bärischen Flagge untermauert diese These sogar. Für gewöhnlich werden solche Formationen in Trendrichtung aufgelöst, dies würde für einen weiteren Ausverkauf des Wertpapiers sprechen. Noch aber hält sich der Wert eine mögliche Stabilisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...