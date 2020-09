Der Aufschrei war groß. Die US-Hightechbörse Nasdaq erlebte am Donnerstag den stärksten Kursrückgang seit knapp einem halben Jahr. Gut fünf Prozent waren die Kurse beim Sammelindex Nasdaq 100 gefallen. Quelle: wikifolio.com Am Freitag ging es intraday dann noch weitere drei Prozent bergab, bevor die Schnäppchenjäger zugriffen. Panik ist zum aktuellen Zeitpunkt natürlich völlig fehl am Platz. Zur Einordnung dieser Kursbewegungen reicht ein Blick auf den Chart des Index oder auch seiner größten Einzelaktien. Die Kurse sind in den vergangenen Monaten einfach dermaßen steil gestiegen, dass selbst ...

