Ballard Power Systems -4.47% TJB (FC100000): BALLARD INTRODUCES FUEL CELL INDUSTRY'S FIRST COMMERCIAL ZERO-EMISSION MODULE TO POWER SHIPS https://www.stockwatch.com/News/Item/?bid=Z-C:BLDP-2960122 (08.09. 12:48) >> mehr comments zu Ballard Power Systems: www.boerse-social.com/launch/aktie/ballard_power_systems Verbio -0.81% SIGAVEST (00VVAKFL): Verbio veröffentlichte am 4.9. eine Vorabinformation zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Das ergebnis wird deutlich besser ausfallen als im Januar erwartet. das schnelle Umschalten auf die Herstellung von Desinfektionsmitteln sowie in der letzten Zeit wieder deutlich anziehende Ethanolmargenlassen ein Ebitda von 122 Mio Euro erwarten und ein Net cash von 56 Mio Euro (erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...