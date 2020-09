Köln (ots) - Ab Oktober präsentiert Moderatorin Jana Azizi "Deluxe" bei ntv. Das wöchentliche Magazin beschäftigt sich mit den neuesten Trends rund um die Themen Lifestyle und Luxus. Dabei bekommt der Zuschauer zum Beispiel exklusive Einblicke in den Alltag eines Immobilien-Königs, ist hautnah bei der Verkostung von Blattgold-Kaviar dabei oder begleitet die Privatköchin einer High Society-Familie. Ob teure Autos, Villen, Yachten oder Essen: "Deluxe" bietet Inspiration und zeigt Luxus und Genuss.In der ersten Folge nach der Sommerpause am 23. Oktober startet das Magazin mit neuen spannenden Themen. Gemeinsam mit Jana Azizi gehen die Zuschauer unter anderem auf eine Probefahrt mit dem teuersten Speedboat der Welt, sehen dabei zu, wie ein weltberühmter Sportwagen auf Tauchstation geht und wie eine Bassgitarre nach Kundenwünschen auf Maß hergestellt wird."Wir freuen uns sehr, dass wir Jana Azizi für ntv 'Deluxe' gewinnen konnten. Für unser Luxusmagazin, das zum Staunen einlädt, ist ihre warmherzige Art gepaart mit Insiderwissen eine Bereicherung. Der Blick durch's Schlüsselloch der Super-Reichen mit einem leichten Augenzwinkern, ohne ironisch zu sein, ist genau ihre Stärke. Wir möchten trotz der für die meisten Menschen unerreichbaren Welten bodenständig und nah sein, zum Eskapismus verführen ohne die Protagonisten vorzuführen. Deshalb haben wir auch das Studio angepasst und kleine Veränderungen vorgenommen, die diese Ausrichtung unterstreichen sollen", so Gabi Nensel, Leiterin der ntv Redaktion Primetime.Jana Azizi gehört seit März 2020 zum Team der Mediengruppe RTL und moderiert seitdem unter anderem im Wechsel "Guten Morgen Deutschland", "Punkt 12" und den Sport-Block bei "RTL Aktuell". Die studierte Betriebswirtin sammelte erste journalistische Erfahrungen in der SWR-Sportredaktion. Seit 2017 war sie feste Moderatorin bei den Sky Sport News. In ihrer Freizeit ist sie sportbegeistert, fährt Ski und Rad, schwimmt, wandert und macht Yoga."Ich freue mich schon sehr, ab Oktober 'Deluxe' bei ntv präsentieren zu dürfen, auf die Zusammenarbeit mit der Redaktion und auf all die neuen Glamour-Geschichten! Auch privat habe ich die Sendung schon immer gerne geschaut und kann es deshalb kaum erwarten nun als Moderatorin in die spannende Deluxe-Welt einzutauchen."ntv "Deluxe" läuft immer freitags um 23.30 Uhr und wird samstags um 17.10 Uhr und sonntags um 13.10 Uhr wiederholt. Im Anschluss an die Ausstrahlung ist die jeweilige Sendung jederzeit abrufbar auf TVNOW.Pressekontakt:Alessia GerkensMediengruppe RTL Deutschland GmbHTelefon: 0221/45674101alessia.gerkens@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8180/4701019