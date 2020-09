NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Anleger könnten am Dienstag innerhalb der Branche der Hersteller batteriebetriebener Fahrzeuge von Tesla zu Nikola wechseln. Tesla-Aktien brachen vorbörslich um weitere 15 Prozent auf 355,70 US-Dollar ein. Damit summieren sich die Verluste seit dem Rekordhoch von vor einer Woche bei über 500 Dollar auf fast 30 Prozent. Der Börsenwert des Herstellers von Elektrofahrzeugen ist damit in nur fünf Handelstagen um mehr als 130 Milliarden Dollar eingebrochen.

Ganz anders die Papiere des Rivalen Nikola, die vorbörslich um mehr als 30 Prozent nach oben schossen. Sie wurden befeuert vom Einstieg des Autoherstellers General Motors , der elf Prozent der Nikola-Aktien übernimmt - und im Gegenzug von der Technologie des Herstellers batteriebetriebener Nutzfahrzeuge profitieren will. Anleger goutierten die Nachricht auch für GM, deren Aktienkurs vorbörslich um 5 Prozent zulegte in einem fallenden Gesamtmarkt./bek/zb