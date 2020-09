Wien (www.fondscheck.de) - Fonds, die in Konzepte zur alternativen Energiegewinnung investieren, führten im August die Hitparade der erfolgreichsten Produkte an, wie das aktuelle FONDS professionell Fondsbarometer zeigt, so die Experten von "FONDS professionell".Den alten Börsen-Tipp "Sell in May..." zu befolgen, wäre 2020 keine gute Idee gewesen. Der seit Mitte März laufende Börsenaufschwung sei bis Ende August weitgehend ungebremst weiter gegangen. Die Sparten Technologie und Telekommunikation hätten es ein weiteres Mal unter die zehn besten von mehr als 50 von Mountainview beobachteten Fondskategorien geschafft, seien im August allerdings von Neue-Energie-Fonds klar distanziert worden. Mit fast neun Prozent durchschnittlichem Wertzuwachs binnen 31 Tagen lägen diese Branchen- beziehungsweise Themenfonds nun auch über längere Zeiträume unter den Top-Performern. ...

