Ein Blick auf den KMU-Anleihen-Markt von Markus Knoss, BankM AG:

Mit einem weltweiten Emissionsvolumen von mehr als 250 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 sind Green Bonds - also Schuldtitel zur Kapitalbeschaffung für konkrete, umweltfreundliche Projekte - weit mehr als eine Modeerscheinung. Längst hat sich Nachhaltigkeit zu einem zentralen Thema und wichtigen Anlagekriterium entwickelt. Zwar dominieren supra-nationale Emittenten mit AAA-Rating, aber auch der KMU-Markt wird grüner.

33 Milliarden Euro - die Orders für die erste grüne Bundesanleihe überstiegen das Angebot bei Weitem. Am Ende spülte das Nullzinspapier mit zehnjähriger Laufzeit 6,5 Milliarden Euro in die Regierungskasse. Geld, mit dem der Bund zum Beispiel Ladestationen für E-Autos, Industriestrom aus Wasserstoff oder Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern fördern möchte. Knapp eine Woche nach der Emission steht der Kurs bei knapp 105%, die Anleger zahlen also drauf.

Ging es bislang ausschließlich um das magische Dreieck aus Rendite, Risiko und Liquidität, kommt mit Nachhaltigkeit ein weiterer wesentlicher Aspekt hinzu, mit dem sich Asset-Manager vom Wettbewerb unterscheiden können. Gerade langfristig orientierte Anleger werden sich des Ausmaßes und der potenziellen Folgen des Klimawandels bewusst und nutzen ESG-Filter, die Umweltaspekte (Environment), soziale Standards (Social) und Grundsätze der Unternehmensführung ...

