Mit einem kräftigen Abschlag ist die Börsen in New York am Dienstag in die neue Woche gestartet.Der Dow Jones büßt zum Handelsbeginn 0,75 Prozent auf 27.925,23 Punkte an Boden ein. Insbesondere Techwerte geraten an der NASDAQ unter die Räder. Der NASDAQ Composite startet 3,65 Prozent tiefer bei 10.900,70 Punkten in den Dienstag. Die sogenannten FAANG-Aktien Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google fallen. Auch Tesla-Aktien stehen stark unter Druck, nachdem us-nachbörslich am Freitag ...

