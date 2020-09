Die zuletzt uneinheitliche Tendenz in unseren wikifolios hat sich in den vergangenen Tagen weiter fortgesetzt. Das betrifft sowohl den Kursverlauf als auch die Positionierung in den Portfolios.Da gibt es unverändert ein munteres Wechselspiel. Der kurze Ausflug ins "Hebel Long"-Lager am vergangenen Donnerstag war dabei leider nicht von Erfolg gekrönt. Der Einstieg erfolgte unmittelbar vor der relativ starken Korrektur beim DAX. Weil in dieser Phase dann die Trader an der Börse Stuttgart verstärkt auf steigende Kurse gesetzt haben, ...

