Im schwachen Marktumfeld fällt die Aktie der Deutschen Telekom am Dienstag wieder unter die 15-Euro-Marke. Der Schwung der vergangenen Woche, als ein neues Kaufsignal in Sicht war, ist damit zwar wieder dahin. Derweil stellt der Konzern aber die personellen Weichen für die Zukunft. So wurde der Name der neuen Europachefin bekannt gegeben.Die 55-jährige Belgierin Dominique Leroy wird den Posten übernehmen, wie die Telekom in Bonn mitteilte. Leroy leitete bis 2019 den belgischen Telekomkonzern Proximus ...

