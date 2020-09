An den US-Börsen übernehmen am Dienstag erneut zunächst die Bären die Kontrolle, vor allem der Technologiesektor leidet unter Gewinnmitnahmen. Der Nasdaq Composite Index knickt um rund drei Prozent im Wert ein, in die Tiefe gezogen von Heavyweights wie Amazon, Apple und Microsoft. Viele Anleger hoffen jetzt auf die sogenannte "Drei-Tage-Regel", wonach eine starke Bewegung an den Märkten am dritten Tag an Kraft verliert. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

