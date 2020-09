Das Biotechnologieunternehmen Qiagen baut seine Produktionskapazitäten für Coronavirus-Tests aus. Dafür investiert es mehr als 110 Millionen Euro in die Standorte im nordrhein-westfälischen Hilden, in Germantown im US-Bundesstaat Maryland sowie in Barcelona, wie Qiagen am Dienstag mitteilte.

