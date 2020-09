95.291 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 11,36 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +0.46% vs. last gabb, -19.98% ytd, +30.50% seit Start 2013. Und hier die neue Zertifikate-Watchlist: BNP Paribas: EVOTEC Discount (DE000PD0YEL6) Cap bei 24,00 Euro, Bewertungstag 18.12.2020, das Discount-Zertifikat gab es heute früh bei 20,90 Euro, die Aktie bei 22,04 Euro. Hier ist eine kurzfristige Seitwärtsrendite darstellbar. Evotec hat gestern grosse Pläne geoutet, die Aktie ist aber auch bereits stark unterwegs in 2020. Alle Infos zum Produkt.Evotec ( Akt. Indikation: 21,88 /21,90, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...