Vancouver, British Columbia - 8. September 2020 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX:C6C) (das "Unternehmen" oder "Copper Mountain" - https://www.commodity-tv.com/play/copper-mountain-mining-company-teaser-2020/ ) freut sich, positive Ergebnisse aus zwei Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 1.538 Metern bekannt zu geben, die gebohrt wurden, um die Tiefenausdehnung der Kupfer-Gold-Grube New Ingerbelle bei der Copper Mountain-Mine zu erproben. Die Copper Mountain-Mine befindet sich im Süden von British Columbia in der Nähe der Stadt Princeton.

Höhepunkte:

- Bohrloch 20IG-01 ergab 585 Meter mit 0,51% CuEq (0,33% Cu, 0,21 g/t Au, 0,45 g/t Ag), einschließlich 213 Meter mit 0,75% CuEq (0,50% Cu, 0,29 g/t Au, 0,63 g/t Ag)

- Bohrloch 20IG-02 lieferte 120 Meter mit 1,02% CuEq (0,69% Cu, 0,37 g/t Au, 1,55 g/t Ag)

"Diese Ergebnisse zeigen das immense Potenzial, das in New Ingerbelle steckt", kommentierte Gil Clausen, Präsident und CEO von Copper Mountain. "Das Bohrprogramm zeigt, dass sich die Mineralisierung mindestens weitere 250 Meter unterhalb der Designgrube erstreckt. Beide Bohrlöcher endeten im Erz, daher haben wir die Mineralisierung in keiner Form abgeschnitten. Wir sind nicht annähernd in der Lage, das Ausmaß der Mineralisierung in New Ingerbelle zu verstehen. Als Ergebnis dieser Bohrungen glauben wir, dass es ein beträchtliches Potenzial gibt, die Mineralressource und letztendlich die Mineralreserve wesentlich zu vergrößern".

Herr Clausen fügte hinzu: "Außerdem liegen die durchschnittlichen Kupfer- und Goldgehalte dieser breiten Abschnitte über dem durchschnittlichen Mineralreservengehalt in New Ingerbelle. New Ingerbelle ist ein bedeutendes Edelmetallvorkommen, da fast 40 % seines Reservenwertes aus Gold und Silber bestehen. Wir planen, weiterhin in Bohrungen in New Ingerbelle zu investieren, da die Lagerstätte vollständig offen ist. "

Die Bohrungen wurden konzipiert, um die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe im zentralen Teil des Lagerstättengebiets zu erproben. Geologie, Alterationsintensität und Kupfer-Gold-Verhältnisse sind über die gesamte bekannte vertikale Ausdehnung der Mineralisierung konsistent. Diese positiven Bohrergebnisse werden im vierten Quartal 2020 in die jährliche Mineralreserven- und Mineralressourcenaktualisierung des Unternehmens einfließen. Im Anhang finden Sie eine Karte der Bohrlochposition und einen langen Abschnitt. Die signifikanten Bohrergebnisse der beiden abgeschlossenen Bohrlöcher sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Loch-ID Azi Dip Von (m) Bis (m) Intervall (m) Cu Anteil Au g/t Ag g/t Cu Äq1 % 20IG-01 251 -56 138 204 66 0.23 0.17 0.43 0.38 231 816 585 0.33 0.21 0.45 0.51 einschließlich 603 816 213 0.50 0.29 0.63 0.75 20IG-02 054 -60 26 146 120 0.69 0.37 1.55 1.02 269 425 156 0.31 0.18 0.62 0.47 443 464 21 0.36 0.15 0.36 0.49 506 572 66 0.28 0.15 0.37 0.41 617 680 63 0.25 0.11 1.64 0.36

1CuEq berechnet aus NSR-Werten bei Verwendung von Metallpreisen (in US$) von 3,00, 1970,00, 28,00 und Rückgewinnungen von 85%, 71%, 65% für Cu, Au und Ag.

Die beiden Bohrlöcher wurden ungefähr in Ost-West-Richtung auf Abschnitten gebohrt, die in Nord-Süd-Richtung in einem Abstand von 200 Metern zueinander lagen. Da sulfidhaltige Brüche eine starke vertikale Ausrichtung aufweisen, bieten Winkelbohrungen eine bessere Darstellung der Gehaltsverteilung. Die Mineralisierung in der Lagerstätte New Ingerbelle befindet sich sowohl in Vulkan- als auch in Intrusivgestein, wobei die Verteilung der Gehalte mit den Bruchmustern und der Chemie des Wirtsgesteins zusammenhängt.

Die Lagerstätte New Ingerbelle verfügt über Reserven von 193 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,24% Cu, 0,15 g/t Au und 0,48 g/t Ag, die zum 1. Januar 2020 1,0 Milliarde Pfund Kupfer, 929.000 Unzen Gold und 3,0 Millionen Unzen Silber enthalten (wie im AIF 2020 von Copper Mountain veröffentlicht). New Ingerbelle liegt einen Kilometer westlich der Hauptgrube von Copper Mountain.

Über Copper Mountain Mining Corporation

Das Flaggschiff von Copper Mountain ist die zu 75% im Besitz befindliche Copper Mountain-Mine im Süden von Britisch-Kolumbien in der Nähe der Stadt Princeton. Die Mine Copper Mountain produziert derzeit etwa 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent, wobei die durchschnittliche Jahresproduktion voraussichtlich auf etwa 120 Millionen Pfund Kupferäquivalent ansteigen wird. Copper Mountain verfügt auch über das Eva-Kupferprojekt in Queensland, Australien, das sich in der Entwicklungsphase befindet, sowie über ein 2.443 qkm großes, äußerst aussichtsreiches Landpaket im Gebiet von Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol "C6C" gehandelt.

Weitere Informationen sind auf der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com verfügbar.

Im Namen des Vorstands der

Copper Mountain Mining

"Gil Clausen"

Gil Clausen, P.Eng.

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Letitia Wong

Vizepräsidentin Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: 604-682-2992

E-Mail: Letitia.Wong@CuMtn.com

Website: www.CuMtn.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann vorausblickende Aussagen und vorausblickende Informationen (zusammen "vorausblickende Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind vorausblickende Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt" oder Variationen solcher Begriffe identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten", "eintreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Möglichkeiten erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen impliziert sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen die erfolgreiche Exploration der Grundstücke des Unternehmens in Kanada und Australien, die Zuverlässigkeit der historischen Daten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sowie Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von Copper Mountain, einschließlich der einzelnen Managementdiskussionen und Analysen, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht werden, dargelegt sind. Obwohl Copper Mountain der Ansicht ist, dass die Informationen und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, vernünftig sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt eintreten werden. Mit Ausnahme der Fälle, in denen dies nach geltendem Recht erforderlich ist, lehnt Copper Mountain jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

ANHANG:

KARTE DER BOHRLOCHPOSITION

Draufsicht auf die bestehende Grube, die Bohrlöcher und den Umriss der Reservegrube.

LANGSAMER ABSCHNITT

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

