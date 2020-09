EMX Royalty hatte erst kürzlich sein Engagement in Australien ausgebaut. Nun konnte das Unternehmen mit dem Queensland Goldprojekt die flächenmäßig größte Liegenschaft bereits an Many Peaks Gold veroptionieren.

Die vertraglichen Vereinbarungen

EMX Royalty (3,86 CAD, 2,43 Euro; CA36873J1075) veroptioniert sein Queensland Goldprojekt an das australische Privatunternehmen Many Peaks Gold. Dadurch erhält EMX Barmittel, Betriebsinvestitionen, jährliche Lizenzgebührenvorauszahlungen sowie eine 2,5-prozentige Lizenzgebühr (NSR-Gebühr). Many Peaks Gold hat dabei die Option, das Queensland Gold Projekt zu 100 Prozent zu erwerben. EMX bekommt dann 65.000 AUD. Und der Partner muss im ersten Jahr mindestens 500.000 AUD in die Liegenschagft investieren. Am ersten Jahrestag erhält EMX weitere 235.000 AUD in bar oder - falls der Partner dann an der Börse notiert sein sollte - entsprechende Stammaktien. Später muss Many Peaks Gold noch einmal 500.000 AUD in bar oder in Form von Aktien an EMX leisten. Auch erhält EMX sogenannte Meilensteinzahlungen, entweder in bar oder in Form von Goldbarren.

Das Queensland Gold Projekt

Das Projekt enthält Gold- und Kupfermineralisierungen und es umfasst riesige 46.400 Hektar Land. Gelegen in der Provinz Yarrol, befindet es sich in einem Gebiet, in dem es bereits Goldminen und Lagerstätten gibt. Auf dem Projekt selbst wurde seit über 100 Jahren Exploration und Abbau betrieben. Hier gibt es dennoch immer noch viel zu entdecken, denn das Projekt wurde früher nur zum Teil untersucht. Das Queensland Gold Projekt beinhaltet historische Goldminen, Goldvorkommen und Goldmineralisierungen sowie noch wenig oder gar nicht erforschte Goldanomalien.

Besonderheiten des Projektes

Das Projekt ist nicht nur flächenmäßig enorm groß, sondern es besitzt eine sehr aussichtsreiche Mineralisierung, die Ähnlichkeiten zu den nahe gelegenen Minenbetrieben aufweist. Beispielsweise liegt das Triumph-Goldprojekt oder die Mount ...

Den vollständigen Artikel lesen ...