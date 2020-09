An den US-Börsen setzt sich die Korrektur der Tech-Werte am Dienstag fort. Dem kann sich auch die Aktie von Apple nicht entziehen. Dort sorgt ein negativer Analystenkommentar von Goldman Sachs für zusätzlichen Verkaufsdruck. In einer aktuellen Studie bekräftig Analyst Rod Hall seine skeptische Einschätzung gegenüber der Apple-Aktie. Er stört sich dabei vor allem an der hohen Bewertung des Tech-Konzerns. Wenn die Anleger auf die nackten Zahlen schauen, sollten sie erkennen, dass diese den aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...