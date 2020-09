In die europäische Landschaft der Börsenbetreiber kommt erneut Bewegung. Nachdem zuletzt Spanien im Fokus stand, ist es nun Italien. Denn die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich Londoner Börse von ihrer italienischen Tochter, der Borsa Italiana, trennt.Deal wegen anderer Übernahme?Nicht ganz freiwillig. Denn ein Verkauf würde im Zusammenhang mit der geplanten milliardenschweren Übernahme des Datenanbieters Refinitiv durch die Briten stehen. Aktuell wird diese Transaktion durch die Europäische Kommission geprüft und es scheint so, als wenn man in Brüssel Zugeständnisse erwartet. So steht schon die italienische Handelsplattform für Staatsanleihen MTS als möglicher Verkaufskandidat fest, aber eben auch der gesamte Börsenbetreiber.

