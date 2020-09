08.09.2020 - NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) am 02.09.2020 fanden wir am Wochenende einen Tweet trevor Miltons, der wichtige Deals in Kürze versprach. Und jetzt kommt nach dem Großauftrag für den Tre der zweite wichtige Schritt: General Motors wird ab Ende 2022 den Badger produzieren, General Motors wird 2 Mrd. USD in eine 11% Beteiligung an NIKOLA investieren - über eine Kapitalerhöhung, die NIKOLA's Finanzierung absichert. Und es kommt noch besser: Für eine Entry-Fee von 2 Mrd. USD muss GM einiges geben: Erinnern Sie sich noch? Das nwm schrieb am 04.09: "Er (Trevor Milton) - bekannt als eifriger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...