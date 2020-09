… und glaubt, dass ein NASDAQ-Listing den hohen Ansprüchen, ein modernes Unternehmen zu sein, besser entspricht.



Für CEO/Chairman Robert Gamgort ist der Wechsel zum 21. September "ein wichtiger Meilenstein in der Evolution" des Getränkekonzerns.



Es winkt ein Platz im Auswahlindex NASDAQ 100. Dort an der Seite von MONSTER BEVERAGE, PEPSICO, STARBUCKS sowie KRAFT HEINZ, MONDELEZ als weitere Lebensmittelspezialisten. Die fast exotische Minderheit unter einer Vielzahl von Technologieunternehmen.



