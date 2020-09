DJ PTA-News: Decheng Technology AG: Mitteilung Insolvenzverwalter

Heidelberg (pta034/08.09.2020/17:00) - Decheng Technology AG, Köln

Das Amtsgericht Köln, Insolvenzabteilung, hat den Termin zur Erörterung des Insolvenzplanes vom 03.06.2020 in der Fassung vom 27.07.2020 und des Stimmrechts der Gläubiger sowie zur Abstimmung über den Insolvenzplan anberaumt auf Mittwoch, 14.10.2020, 11:30 Uhr, im Gebäude des Amtsgerichts Köln, Luxemburger Str. 101, 50939 Köln, 2. Etage, Sitzungssaal 243. Da Gegenstand des Insolvenzplanes auch Kapitalmaßnahmen sind, nämlich eine Kapitalherabsetzung mit anschließender Kapitalerhöhung, die in die Rechte der Aktionäre eingreifen, sind die Aktionäre der Decheng Technology AG in dem Termin zur Erörterung des Insolvenzplanes und des Stimmrechts der Gläubiger sowie zur Abstimmung über den Insolvenzplan in einer eigenen Gruppe ebenfalls stimmberechtigt. Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben wollen, müssen im Termin ihre Aktionärseigenschaft und damit ihr Stimmrecht nachweisen, vorzugsweise durch eine Bestätigung der depotführenden Bank nach § 67c Abs. 3 AktG, alternativ durch einen aktuellen Depotauszug. Der Insolvenzplan ist entsprechend § 235 Abs. 3 InsO auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://decheng-ag.de/invstor-relations/insolvenz

veröffentlicht.

Decheng Technology AG

Der Insolvenzverwalter

