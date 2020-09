Das iPhone 12 kommt am 15. September. Trotz offiziell verspätetem Marktstart hält Apple an seinem traditionellem Special-Event im September fest. Der Termin für Apples große iPhone-Sause steht fest: Während Apple im letzten Jahr den 10. September für sein Event wählte, feiert der iPhone-Konzern 2020 am 15. September die Vorstellung seiner neuen Smartphone-Generation. Wie die WWDC 2020 wird es wohl abermals ein reines Online-Event. Das iPhone 12 kommt doch im September Entgegen der Gerüchte, die ein Oktober-Event für das iPhone 12 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...