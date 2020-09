Am 03.09.2020 bewegte sich in der Chartwelt Einiges. Silber unterschritt seinen Mitte Juli 2020 begonnenen Aufwärtstrend, der DAX produzierte eine Art Klimax und drehte auf der Hacke nach unten ab, und der VIX, der Volatilitätsindex auf den S&P 500 - Index, explodierte um über 25 %.Und auch der Bitcoin-Preis erlitt einen Schwächeanfall. Wie Chart 1 zeigt, schloss er am 03.09.2020 unter der Unterstützung von Anfang Juni 2020. Nach einer kurzen Seitwärtsbewegung ist er nun dabei, die nächsten Unterstützungen darunter zu testen (rote Linien).

