MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Dic Asset von 18 auf 14,50 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (FFO) des Immobilienunternehmens bleibe auf Rekordniveau, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Ende der Fahnenstange hält er diesbezüglich für noch nicht erreicht, in den Jahren 2021 und 2022 bestehe noch Luft nach oben./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2020 / 16:37 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



ISIN: DE000A1X3XX4

