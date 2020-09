Das chinesische Science-Fiction-Filmfestival Blue Planet stand bei den 77.Internationalen Filmfestspielen von Venedig im Rahmen des parallel stattfindenden Events "Focus on China" zu Beginn dieser Woche im Scheinwerferlicht und gewährte auf dem ältesten Filmfestival der Welt einen Blick in die Zukunft.

Blue Planet Sci-Fi Film Festival presented at "Focus on China" event during Venice International Film Festival (Photo: Xinhuanet)

Die Internationalen Filmfestspiele von Venedig sind eine der ersten großen kulturellen Veranstaltungen in Europa seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie. Die Tatsache, dass das Festival eines der Highlights im Kalender der Filmindustrie wie geplant als Offline-Veranstaltung starten konnte, ist ein wichtiger Impuls für einen Sektor, der von der Pandemie hart getroffen wurde. "Focus on China" fand im italienischen Nationalpavillon statt und wurde online gestreamt.

2019 war das Jahr des internationalen Durchbruchs für das chinesische Sci-Fi-Kino. Im November 2019 wurde das erste Sci-Fi-Filmfestival Blue Planet ins Leben gerufen, das erste seiner Art in China. Das Festival war ein großer Erfolg: Es wurden 185 Sci-Fi-Filme aus 17 Ländern gezeigt und eine Reihe von Aktivitäten wie Foren, Meisterkurse und Ausstellungen angeboten.

Das zweite Blue-Planet-Filmfestival wird im November 2020 stattfinden. Vor dem Hintergrund der schwierigen Phase, die wir weltweit erleben, wird das Thema des diesjährigen Festivals "Empathie" lauten. "Inmitten dieser globalen Krise ist es für Menschen auf der ganzen Welt wichtiger denn je, Barrieren zu überwinden und sich aufeinander einzulassen", so das Blue-Planet-Organisationskomitee in seiner Botschaft an die Veranstaltung.

Wie Branchenpersönlichkeiten bei den Filmfestspielen von Venedig beobachten konnten, stieß die Entwicklung des chinesischen Science-Fiction-Sektors auf breites Interesse. Roberto Stabile, Leiter für internationale Beziehungen beim italienischen Filmverband ANICA, kommentiert: "Ich war sehr beeindruckt von der Einführung in das Blue-Planet-Sci-Fi-Filmfestival und freue mich darauf, unsere Freunde von Blue Planet im nächsten Jahr in Venedig begrüßen zu können.

Der italienisch-chinesische Filmemacher Shi Yangshi erklärt: "Vor zwei Jahren sprach mich der italienische Regisseur Giuseppe Tornatore auf die Sci-Fi-Romane von Liu Cixin an und zeigte großes Interesse an der Koproduktion von Sci-Fi-Filmen mit China." Der italienische Produzent Luca Confortini fügt an: "China hat eine gut etablierte Filmkultur, und seine Sci-Fi-Filme haben sich rasch entwickelt. Blue Planet ist ein wichtiges und lebendiges Filmereignis. Ich rechne damit, dass der chinesische Markt für Sci-Fi-Filme weiter wachsen wird."

Sechs Sci-Fi-Kurzfilme unter chinesischer Regie, die aus dem Angebot der ersten Blue-Planet-Auflage ausgewählt wurden, liefen auf dem Filmfestival.

