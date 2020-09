DJ Microsoft bringt im Herbst 2 Spielkonsolen auf den Markt

Von Sarah E. Needleman

NEW YORK (Dow Jones)--Microsoft plant, im Herbst zwei Spielekonsolen auf den Markt zu bringen. Das günstigere Modell, die Xbox Serie S, werde für 299 US-Dollar angeboten, bestätigte der Konzern in einem Tweet am Dienstag. Microsoft bestätigte auch das Design: Die Konsole werde kleiner als frühere Modelle sein und kein Diskettenlaufwerk für Spiele haben.

Ein Unternehmenssprecher wollte sich zu dem Verkaufsdatum oder dem Preis für dass zweite Modell, die Xbox der Serie X, nicht äußern.

Microsoft und sein Wettbewerber Sony arbeiten schon lange an der Entwicklung der Spielekonsolen der nächsten Generation. Die Vorgängerversionen beider Unternehmen wurden 2013 auf den Markt gebracht. Sony wird im Herbst die Playstation 5 herausbringen. Der Preis ist noch nicht bekannt, aber das Unternehmen wird sich in Kürze dazu äußern.

Die Xbox One wurde anfangs für 499 Dollar vertrieben.

(Mitarbeit: Bowdeya Tweh)

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2020 12:31 ET (16:31 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.