Auch die vergangene Handelswoche war für das Themendepot Edelmetalle wieder von der anhaltenden Korrektur der Edelmetalle geprägt. Gleichwohl hielt es sich im Vergleich zu diesen wacker, was auch auf die Liquiditätsquote von rund 20 % zurückzuführen ist.Einer der Faktoren für eine anhaltende Konsolidierung im Bereich der Edelmetalle und der Edelmetallaktien war ein wieder erstarkender US-Dollar. Dieser legte im Berichtszeitraum um 0,57 % gegenüber dem Euro zu. Der Schweizer Franken hingegen schwächte sich parallel dazu um 0,46 % gegen den Euro ab. Der südafrikanische Rand konnte gleichzeitig um 0,58 % aufwerten, während der australische Dollar gegen den Euro 0,56 % abgab.Die Edelmetalle und mit ihnen die Edelmetallaktien konnten dabei nicht von einer abnehmenden Risikobereitschaft profitieren. Zur Wochenmitte drehte das Sentiment am Aktienmarkt abrupt, was mit einem deutlichen Anstieg des Volatilitätsindex VIX einherging.

