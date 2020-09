Es sind zweifellos nervenaufreibende Zeiten für die Aktionäre von Energieaktien wie Royal Dutch Shell, BP oder Total. So sind die Ölpreise am Dienstag belastet durch die starke Verunsicherung an den Finanzmärkten erneut deutlich gefallen. Die Ölpreise weiteten im Tagesverlauf ihre Kursverluste merklich aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 40,03 US-Dollar. Das waren 1,98 US-Dollar weniger als am Vortag. Erstmals seit Juni fiel der Brent-Preis zeitweise unter die Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...