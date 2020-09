DJ Airbus erhält im August nur einen einzigen Flugzeugauftrag

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus hat im August einen einzigen Flugzeugauftrag erhalten. Der Konzern verbuchte eine Bestellung für einen ACJ320neo und erhielt keine Stornierungen. In den ersten acht Monaten des Jahres summierten sich die Aufträge damit auf netto 303, wie Airbus mitteilt.

Im August lieferte der Flugzeughersteller laut Mitteilung 39 Flugzeuge aus. Darunter waren 35 des Typs A320 Family - inklusive des ersten A321neo an Gulf Air -, zwei A330 - inklusive des ersten A330-900 an die portugiesische Fluggesellschaft Orbest - sowie zwei A350. Der Auftragsbestand per Ende August belief sich für noch auszuliefernde Flugzeuge auf 7.501.

