Axway (Euronext: AXW.PA), ein führender Anbieter von API-Management- und Integrationssoftware, ist heute mit dem 2020 API Award for Best in Microservices Infrastructure ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung würdigt die technische Innovation, die Anwendung und Aufnahme in der API- und Microservices-Industrie sowie die Nutzung durch eine weltweite Entwickler-Community.

"Wir freuen uns sehr, dass wir von API World als Best in Microservices Infrastructure ausgezeichnet wurden", sagt Vince Padua, Chief Technology and Innovation Officer, Axway. "Diese Anerkennung baut auf der Dynamik auf, die wir von anderen Branchenanalysten wie Forrester Research, Inc. erhalten haben, wo wir 5 von 5 Punkten für die Unterstützung von Mikroservices und Integration in The Forrester Wave: API Management Solutions, Q3 2020¹, erhielten. Microservices und APIs treiben Innovation voran und sind eine entscheidende Komponente für Unternehmenslösungen, die sich auf den Reingewinn, das Wachstum, die Innovation und die Zusammenarbeit auswirken.

Auf der ganzen Welt verlassen sich Tausende von Unternehmen auf die API-Lösungen von Axway, darunter AVEM, der französische Marktführer für bargeldlose Kartendienstleistungen für Banken und große Einzelhändler. AVEM nutzt AMPLIFY API Management, um 80 Microservices über seinen zentralen API-Katalog zugänglich zu machen. Diese neuen Services haben das Potenzial, viele gängige Customer Journeys zu digitalisieren und zu automatisieren, wie z.B. Anfragen nach Vertragsänderungen, Bestellungen von Verbrauchsmaterialien und Reparaturanforderungen für Zahlungsterminals.

"Wir standen vor einer wichtigen Entscheidung: entweder eine einmalige Lösung für jeden Kunden zu entwickeln oder die Gelegenheit zu ergreifen, unser Geschäft mit einer API-fähigen Architektur zu transformieren", sagte Farid Latti, Manager, Architecture and Security, AVEM. "Wir waren zuversichtlich, dass der Aufbau einer wiederverwendbaren Lösung es uns ermöglichen würde, die Einführungszeiten für neue Bankkunden drastisch zu verkürzen, und wir suchten nach einem kompetenten Partner, der uns dabei helfen würde. Unsere Zusammenarbeit mit Axway macht es für unsere Kunden einfacher denn je, unsere Zahlungsverarbeitungsdienste in Anspruch zu nehmen".

"Axway unterstützt Entwickler und Ingenieure dabei, auf dem Rückgrat des Multimilliarden-Dollar-Marktes für API-gesteuerte Produkte und Dienstleistungen aufzubauen", so Jonathan Pasky, Executive Producer Mitbegründer von DevNetwork, Produzent von API World und den API Awards 2020. "Die heutige Cloud-basierte SaaS-Software und -Hardware wird zunehmend von einem offenen Ökosystem mit API-zentrierter Architektur angetrieben. Die Auszeichnung von Axway ist ein Beweis für die führende Rolle des Unternehmens im Hinblick auf das Wachstum der API-Wirtschaft".

Die Auszeichnung wird während der virtuellen API World 2020 vom 27. bis 29. Oktober 2020 formell überreicht.

Über Axway

Axway belebt bestehende IT-Infrastrukturen neu und unterstützt mehr als 11.000 Kunden dabei, ihre digitalen Reisen zu beschleunigen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und ihr Wachstum voranzutreiben. Mit der Plattform AMPLIFY die APIs, MFT, B2B-Integration und Content-Services kombiniert begleiten wir Innovationen und verbessern das Kundenerlebnis schneller und sicherer als je zuvor. axway.com/de

