Stockholm (www.fondscheck.de) - Nordea Asset Management (NAM) fusioniert den Nordea 1 - European Value Fund (BP-EUR ISIN LU0064319337/ WKN 973347; BI-EUR ISIN LU0229519557/ WKN A0F608) mit Wirkung vom 9. Oktober 2020 mit dem Nordea 1 - European Stars Equity Fund (BP-EUR ISIN LU1706106447/ WKN A2H6N0; BI-EUR ISIN LU1706108732/ WKN A2H6N4), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

