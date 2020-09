Mit heutiger DAX-Eröffnung um 9.00 Uhr haben wir in unseren Strategie- / Themendepots nun erneute Absicherungspositionen über einen 2fach gehebelten Short-ETF in einer Gewichtung von bis zu 5 % (d.h. rechnerische Aktienquotensenkung um bis zu - 10 %) aufgebaut, die wir - anders als zurückliegende Absicherungen - diesmal jedoch nicht im DAX- oder Euro STOXX 50 - Index, sondern im S & P 500 - Index getätigt haben.Als entsprechendes Absicherungsprodukt haben wir den DB x-Trackers S & P 500 2 x Inverse Daily Swap ETF (LU0411078636) gewählt, dessen heutiger Einstands-Kaufkurs in den Depots bei 0,705 Euro lag.

